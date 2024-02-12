هيئة العمل الوطني الفلسطيني: 10 آلاف طفل مهددون بالموت جوعا شمال غزة

أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن غزة أصبحت منطقة معدومة من ناحية البنى التحتية وإمكانيات الخدمات، مشددة على أنه لا يوجد مستشفيات ومدارس والصرف الصحي والمياه تقطعت.

أوضحت «النتشة»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يوجد أي من مظاهر الحياة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، منوهة بأنه في مناطق شمال قطاع غزة لم يصل لها أي مساعدات إغاثية وإنسانية منذ فترة طويلة، مؤكدة أن هناك 10 آلاف طفل في شمال القطاع مهددون بالموت جوعًا.

أشارت إلى أن هناك وفيات يوميًا بسبب الجوع في قطاع غزة، مشددة على أن الطرق التي تربط شمال القطاع بالجنوب أصبحت مدمرة بالكامل، منوهة بأن ما تتحدث عنه إسرائيل من نقل السكان من جنوب القطاع إلى الشمال مرة أخر يعد ضربًا من ضروب الخيال.

وشددت على أن رفح أصغر مدينة في القطاع وأصبحت مكتظة بالسكان وبه 1.5 مليون مواطن فلسطيني.