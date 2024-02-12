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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتعهد بمحاسبة من ينتهك القانون.. الجنائية الدولية: قلقون من اجتياح رفح

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قلقه العميق إزاء الهجوم البري الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح في غزة، لافتًا إلى أن أي شخص ينتهك القانون الدولي سيتعرض للمحاسبة.

وقال خان في بيان نشر على منصة “إكس” إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن أحداث غزة “يجري المضي قدما فيه باعتباره ”مسألة ملحة للغاية".

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في عام 2021 بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وكان خان قد قال في وقت سابق إن هذا التحقيق الآن “يمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023”.

وأضاف: "لكل الحروب قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة لجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى".

وتابع قوله “لقد كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. منذ ذلك الوقت، لم أر أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل”.

وحذر خان قائلاً: "كما أكدت مراراً وتكراراً، لا ينبغي لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون أن يشتكوا لاحقاً عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقاً لتفويضه".

وأضاف "إلى جميع المعنيين: مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها. ومن يخالف القانون سيحاسب”، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الهجوم البري رفح غزة الأراضى الفلسطينية ارتكاب جرائم حرب

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