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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: نرفض بكل السبل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته السلوفينية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر كل السبل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرا من أن مستوى الدمار والقتل للمدنيين في غزة غير مسبوق. 

وقال "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته السلوفينية، في العاصمة لوبليانا اليوم الاثنين، عقب المباحثات التي دارت بينهما، “نعمل على تعزيز المصالح الإقليمية المشتركة بين مصر وسلوفينيا، وناقشنا سبل دعم الطاقة والصادرات بين البلدين”.

وأشار إلى أن دور سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية فعال للغاية، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، منوها بأن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي، ولا يمكن قبول مزيد من الخسارة في أرواح المدنيين بقطاع غزة.

وزير الخارجية سامح شكري لوبليانا القضية الفلسطينية

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