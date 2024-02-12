"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، فقرة لتناول بيان قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصد رفيع المستوى صرح بأن مصر تتابع عن كثب الموقف في مدينة رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

وخلال الفقرة قال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه ، إن مصر تأثرت كثيرا من هجمات البحر الأحمر، والتي تسببت بدورها في تراجع عوائد قناة السويس، والتأثير على المنطقة بشكل كامل.

وأوضح أحمد موسى، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تحمل مصر لمسئولية أحداث الصراع في غزة منذ أكتوبر الماضي، هي محاولات فاشلة لإحداث خلل بموقف مصر الدولي، معلقًا: «وزير المالية ده مجرم حرب وزيه زي نتنياهو وملوش علاقة بالإنسانية واللغة اللي يعرفوها هي الإبادة فقط لا غير».

وأردف الإعلامي أحمد موسى: المجتمع الدولي يعي تماما قوة مصر وإدراكها في التعامل مع القضية الفلسطينية، وإحنا مع الشعب الفلسطيني قلبًا وقالبًا، نساندهم وندعمهم بكل قوة، وما حدث في 7 أكتوبر هو فشل ذريع لكل مؤسسات الكيان الصهيوني.