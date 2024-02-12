عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توريط مصر.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن شبكة الطرق قي سيناء والتنمية الشاملة، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في عدم امتلاك القوات المسلحة المصرية لأسلحة متقدمة.

txt

حماس: رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام التوصل لاتفاق


وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه إرادة وعزيمة وقام بتحديث الجيش المصري، لافتا إلى أن مصر تدعو دائما للسلام.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن لجان الإخوان والمواد يعملان سويا ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام المعادلة لمصر عادت للتحريض.


وخلال الفقرة انفعل الإعلامي أحمد موسى، قائلا :"ما يحدث توريط مصر، ومصر تتحمل كل شيء ومش كل حاجة تقول الجيش المصري، ومصر تدفع ثمنا غاليا منذ عام 1948.

أحمد موسى الإعلام الإسرائيلي الإخوان الإرهابية الجيش المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي التنمية الشاملة القوات المسلحة القوات المسلحة المصرية جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسعار

ترشيحاتنا

المعلمين تجدد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد

"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

الصيام في شعبان.. هل يجوز طوال الشهر؟

تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي

السياحة تدرس تنظيم قافلة مهنية مصرية لدولة الكويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ