توريط مصر.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن شبكة الطرق قي سيناء والتنمية الشاملة، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في عدم امتلاك القوات المسلحة المصرية لأسلحة متقدمة.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه إرادة وعزيمة وقام بتحديث الجيش المصري، لافتا إلى أن مصر تدعو دائما للسلام.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن لجان الإخوان والمواد يعملان سويا ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام المعادلة لمصر عادت للتحريض.



وخلال الفقرة انفعل الإعلامي أحمد موسى، قائلا :"ما يحدث توريط مصر، ومصر تتحمل كل شيء ومش كل حاجة تقول الجيش المصري، ومصر تدفع ثمنا غاليا منذ عام 1948.