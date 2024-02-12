حماس: رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام التوصل لاتفاق

أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن الحركة أطلعت أمس على رد إسرائيل على اقتراح باريس بشأن الهدنة، لافتًا إلى أن هذا الرد يعد تراجعا على المقترح نفسه ويضع شروطا وعقبات أمام التوصل لاتفاق.

وأضاف حمدان في تصريحات اليوم الاثنين، أن رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام عودة الفلسطينيين إلى منازلهم ولا يحقق الانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر

ولفت إلى أن سلوك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد استمراره في ممارسة سياسة المماطلة ولا يرغب في التوصل لاتفاق لحسابات شخصية بشأن مستقبله السياسي.

وتابع حمدان قوله إن الحركة متمسكة بالتوصل إلى اتفاق لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، ويحقق الانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة وإعادة الاعمار وفك الحصار على القطاع.

وأكد أن أي هجوم إسرائيلي على رفح يعد توسيعا لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين.