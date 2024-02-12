عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام التوصل لاتفاق

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن الحركة أطلعت أمس على رد إسرائيل على اقتراح باريس بشأن الهدنة، لافتًا إلى أن هذا الرد يعد تراجعا على المقترح نفسه ويضع شروطا وعقبات أمام التوصل لاتفاق.

وأضاف حمدان في تصريحات اليوم الاثنين، أن رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام عودة الفلسطينيين إلى منازلهم ولا يحقق الانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر

ولفت إلى أن سلوك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد استمراره في ممارسة سياسة المماطلة ولا يرغب في التوصل لاتفاق لحسابات شخصية بشأن مستقبله السياسي.

وتابع حمدان قوله إن الحركة متمسكة بالتوصل إلى اتفاق لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، ويحقق الانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة وإعادة الاعمار وفك الحصار على القطاع.

وأكد أن أي هجوم إسرائيلي على رفح يعد توسيعا لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

حماس إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال مقترح باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ترشيحاتنا

المعلمين تجدد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد

"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

الصيام في شعبان.. هل يجوز طوال الشهر؟

تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي

السياحة تدرس تنظيم قافلة مهنية مصرية لدولة الكويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ