الخارجية: مصر مستعدة للتعامل مع أي سيناريوهات جديدة بشأن الحرب على غزة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدولة المصرية تسابق الزمن مع الجميع، سواء قطر وأمريكا والجانب الفلسطيني والإسرائيلي، محاولة منها في الوصول للتهدئة وافراغ الأزمة من عنفوانها الحالي، مؤكدا ان الهدف الآن هو حقن الدماء.

ونوه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي"، أن هناك اتصالات أمنية وسياسية تتم حاليا؛ للحيلولة دون شن إسرائيل عمليات واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تعمل على مدار الساعة لاحتواء الموقف.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن معاهدة السلام مع إسرائيل استمرت لـ 4 عقود، وهناك التزام، وأي حديث آخر، غير مطروح للنقاش الآن.

وأوضح أن مصر ترفض سيناريو التهجير، والدولة الفلسطينية وكل الشعوب العربية يدعمون هذا الموقف، مضيفا:" :" تصفية القضية الفلسطيني لن يقبل بها أي شخص، ومن الممكن ان يكون هناك إجراءات عملية لوقف هذا السيناريو".

رفض مصر لـ سيناريو التهجير

واشار إلى تأكيد الرئيس السيسي الواضح على رفض مصر سيناريو التهجير، وهو ما تؤيده كل مؤسسات الدولة المصرية، مختتما: "مصر على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي سيناريوهات بشأن الأزمة".