الخارجية: تصريحات إسرائيل تحريضية وتدعو للسخرية

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المؤسف استمرار التصريحات غير المسئولة والتحريضية من بعض الأشخاص المتطرفين في إسرائيل مثل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

ونوه خلال مداخلة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، بأن إسرائيل تستهدف من خلال هذه التصريحات، التصعيد، وخلق مزيد من التوتر في قطاع غزة.

وأكد أن هذه التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، ومصر تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسمها في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه، معقبا: "تصريحات إسرائيل تدعو للسخرية وتعبر على من يطلقها ".

عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد 1.4 مليون مدني في رفح

واشار إلى أنه كلما كانت هناك جهود لتهدئة الأوضاع في غزة؛ تسعى إسرائيل لسكب الزيت على النار، ونحن في مرحلة في غاية الخطورة، خاصة أن رفح بها ما يقرب من مليون و400 ألف مدني تمارس ضدهم عمليات عسكرية واسعة النطاق.