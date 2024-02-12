الخارجية الأمريكية تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية المجمدة

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بالإجراءات الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، أصدر قرارا جديدا بشأن إمكانية استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في المستقبل لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميلر: "نحن متشجعون بأي إجراءات يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لصالح الأوكرانيين".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل التحدث مع الحلفاء والشركاء حول الخطوات التي يمكن اتخاذها “لضمان أن تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت بها”.

وحذرت الخارجية الروسية من أن أي محاولات لحرمانها من ملكية احتياطياتها السيادية ستترتب عليها إجراءات انتقامية قاسية.