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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: مصر رفضت كل الاقتراحات المتعلقة بسيادتها على محور فيلادلفيا

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، إن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها في الحرب، سواء تحرير الرهائن أو القضاء على حماس، وبالتالي لا يوجد حل سوى الهروب إلى الامام وإلقاء التهم على مصر.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن إطلاق تصريحات من الجانب الإسرائيلي، بأن مصر كانت السند لطوفان الاقصى هو كلام فارغ،  رغم أن مصر منذ عام 2014 هدمت 1500 نفق، وهناك معلومة، تعلمها إسرائيل، أن الاسلحة التي وصلت للمقاومة كانت عبر ضباط إسرائيليين من خلال الرشاوي. 

وتابع أن كل المعلومات تشير إلى أن إسرائيل صادقت على عملية برية عسكرية رغم كل الضغوط،  لكن يبدو أن بايدن أعطى الضوء الاخضر لإسرائيل والاتفاق  على أن لا يقتل عدد كبير من المدنيين.

وأشار بكري إلى أن تلك العملية التي تهدف لاجتياح رفح  تهدف لخلق أمر واقع والتوصل لتفاهمات مع مصر الفترة المقبلة، لما يطلق عليه اليوم التالي للحرب والسيطرة على كامل قطاع غزة بزعم منع وصول مساعدات محظورة.

واستكمل أن إسرائيل تحاول جرجرة مصر والجيش المصري، ولكن الرئيس السيسي  يتعامل بقوة وحكمة لأن أغلب الجيوش العربية تم تدميرها  في المنطقة، والمطلوب الان جرجرة الجيش المصري.

 

 تتدخل فيه واشنطن 

وقال بكري إن إسرائيل سوف تحرص تماما على عدم الاحتكاك بالجيش المصري وأن مخطط  التهجير سوف تتدخل فيه واشنطن.

النائب مصطفي بكري إسرائيل طوفان الأقصى الأسلحة عملية برية

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