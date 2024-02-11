بكري: نقف خلف الرئيس للدفاع عن أمننا القومي في مواجهة المؤامرة الأمريكية

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن التحديات التي تواجه الوطن حاليا لا تستهدف القضايا الاجتماعية فقط ولكنها تستهدف أمننا القومي وأنه إزاء مانمر به من تطورات خطيرة في المنطقة أعلن من هنا من مجلس النواب أننا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن امننا القومي في مواجهة المؤامرة التي تقودها أمريكا بقيادة هذا المعتوه بايدن الذي ادعي أن مصر منعت دخول المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة لولا تدخله.

وقال بكري إن الرئيس الأمريكي يجب أن يوضع في الخانكة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وبشأن مشروع القانون، أكد مصطفى بكري، أنه يمثل التزام دستوري، موجها التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، على ما تقوم به من جهود لصالح المسنين.والتي لاتألوا جهدا في الدفاع عن كل القضايا المجتمعية موجها الشكر كذلك للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في ٢٠٢١ والتي أعاد فيها الاعتبار لكل الفئات ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة.