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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام هلال: التحديات الراهنة أثبتت بعد نظر مصر في تطوير قدرات سلاحها

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الكيان الصهيوني  والهجوم على مصر، هو تغطية على فشل ذريع على أرض غزة وعدم قدرتهم على تحقيق أي مكاسب، لذلك يحاولون تحقيق مكاسب على حساب مصر، واصفا هذه التصريحات "بغير المسؤولة وغير المقبولة".

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"  أن الشعب المصري يلتف حول قيادته في أي قرارات تأخذها، حيث أن القيادة المصرية حكيمة ولكن  يجب الحذر منها، ومصر قادرة على الردع ولنا في حرب أكتوبر 73 عظة كبيرة.

وأشار هلال، إلى أن كان يجب أن يكون هناك موقف قوي من الدول العربية، ولكن نجد التخاذل من قبل البعض، كما أن الدول الغربية خالفت كل معاييرها عن حقوق الانسان، وهو ما اختلف عن الموقف المصري الذي أعلنت من اللحظة الاولى أن تهجير الفلسطينين وإنهاء القضية الفلسطينية خط أحمر.

وأفاد هلال، أنه بالرغم من الازمة الاقتصادية، إلا أنه ليس هناك أي تهاون في الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر تملك من القدرة الذي يمكنها ردع المعتدي، وذلك لأن الكيان الصهيوني هو من سيعجل بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد التي تلتزم بها الدولة المصرية على مستوى الحكومة ولكن الشعب المصري لم ولن يطبع مع الصهاينة، وقضية فلسطين هي قضية تاريخية.

 القيادة المصرية كانت لها بعد نظر في تسليح الجيش المصري

وأشار هلال،  إلى أن القيادة المصرية كانت لها بعد نظر في تسليح الجيش المصري وتطوير قدراته العسكرية،  وهو ما أثبتته التحديات التي تحاط بالدولة المصرية من جميع الاتجاهات، موضحًا أن الشعب المصري بجميع أطيافه يقف خلف القيادة السياسية وجيشها .

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