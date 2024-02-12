أنت مركز بتقول إيه.. تعليق لميس الحديدي على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أهالي رفح على الحدود الشرقية عاشوا ليلة بالغة الصعوبة بالامس بعدما أخذت تل أبيب الضوء الأخضر من الرئيس الامريكي جو بايدن بالامس قضت رفح ليلة كاملة تحت قصف وحشي على مخيم الشابورة وعدد من المناطق السكنية في رفح وتم قصف مسجدين و14 بيت وأودى بحياة 100 فلسطيني.

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن البيت الأبيض وتصريحاته غير الواضحة مستمرة بما يؤكد أن الموضوع واحد منذ السابع من أكتوبر مهما قالت واشنطن ومهما قال العالم ستبقى الحقيقة أن هذا العالم كله يدعم الإرهاب الاسرائيلي، فما حدث كارثة جديدة تضاف لكوارث الجيش الإسرائيلي.

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة اخيرة”، أن وزراء اليمين المتطرف الذين لا يعترفون بفشل الجيش والاستخبارات الاسرائيلية التي لا تخطئ عندما فشلوا أمام مجموعات من المقاومة ذات التسليح البدائي عادت شماعة مصر على لسان وزير المالية اليميني، عادوا ليبرروا الصفعة والخيبة، عندما قال اليوم أن المسؤولية الكبرى في ماحدث في السابع من أكتوبر تقع على مصر.

ووجهت حديثها إلى الوزير الإسرائيلي قائلة "إنت مركز ؟ أنت سبت مخابراتك الفاشلة وجيشك الاعرج الي معرفش يصد صواريخ بدائية وبتكلم عن مصر ؟ سبت الصفعة والخيبة بتاعت جيشك وبتتكلم عن مصر جيشك الذي تعود يقتل ويقصف بقوة غاشمة ولا يحارب.