لميس الحديدي: كل اللي هاجموا محمد صلاح لازم يعتذروا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن كل من هاجم اللاعب الدولي محمد صلاح، في كاس الأمم الإفريقية عليه الاعتذار؛ لأن صلاح لم يلعب أي مباريات مع ليفربول.

وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها كلمة أخيرة، والذي تقدمه على شاشة ON، انه :"ببساطة كان عنده مباريات مهمة مع ليفربول، ولم يستطع أن يشارك فيها، وفريقه متصدر الدوري الإنجليزي، وصلاح حتى الآن ما زال مصابا، بينما سبق أن خرج اتحاد الكرة ليقول لنا أن الإصابة- وقتها- تتطلب أسبوعين فقط حتى يتعافى، وسيلحق دور الثمانية، ولم يحدث، فاليوم النهائي، ولم يلعب محمد صلاح أي مباراة مع ناديه.

ولفتت الحديدي، إلى أنها تعتقد ان السبب الحقيقي، وراء إثارة كل هذا اللغلط، كان اتحاد الكرة، وكان البيان الرياضي الصادر بهذه الحالة، ولا أعرف هل هذا بيان الطبيب أم الاتحاد.