متحدث الوزراء: معارض "أهلا رمضان" توفر السلع للمواطنين بتخفيضات 30%

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن الاجتماع الذي عقده اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان هدفه متابعة جهود توفير السلع الأساسية، واستعراض ما سيتم خلال المرحلة المقبلة من إقامة معارض "أهلا رمضان"، ومبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأضاف الحمصاني - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" - أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30% .

توفير وتدبير المكون الدولاري

وبشأن توفير المكون الدولار، أكد الحمصاني أن البنك المركزي سيعمل على توفير وتدبير المكون الدولاري، سواء لاستيراد السلع الغذائية الأساسية أو الإفراج عن مدخلات الإنتاج الأساسية للمصانع اللازمة لتصنيع السلع الغذائية.

قال المستشار الحمصاني إن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.

وأضاف الحمصاني أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.

وأوضح المستشار الحمصاني، أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات تصل إلى خمسة سنوات بفائدة بسيطة .

وأشار المستشار الحمصاني إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبان مخالفة على أملاك الدولة، مضيفا أنه تم إزالة 1438 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة .