انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة.. تفاصيل ومواعيد التسجيل لطلاب الحد الأدنى 50%

انطلقت، اليوم السبت 29 أغسطس 2026، أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، وذلك بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، إلى جانب استقبال الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية.

​وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن استقبال رغبات الطلاب متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026.

​موعد إعلان النتيجة

في السياق ذاته، كشفت الوزارة عن خطة إعلان النتائج، حيث تقرر تأجيل ظهور ترشيحات طلاب المرحلة الثالثة (الدور الأول) لحين الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026، ليتم بعدها إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة دفعة واحدة.

​إرشادات هامة للطلاب

ودعت وزارة التعليم العالي الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات إلى ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة، واتباع كافة التعليمات المنشورة على بوابة التنسيق الإلكتروني، مع ضرورة المراجعة الدقيقة للرغبات والتأكد من تسجيلها بصورة صحيحة قبل غلق باب التسجيل يوم الأربعاء القادم.

ونقدم لكم ​رابط التسجيل المعتمد.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

من ناحية أخرى، يبرز المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان – التابع لوزارة النقل والخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – كأحد أهم الصروح التعليمية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا النقل السككي في مصر والشرق الأوسط، بما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

​ويتيح المعهد لخريجيه آفاقًا وظيفية واسعة وفرصًا واعدة للتعاقد والعمل في مختلف قطاعات النقل السككي، تشمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب الشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النقل داخل مصر، فضلًا عن إتاحة فرص العمل بالخارج.

​شروط وضوابط القبول للعام الدراسي 2026/2027

و​تزامناً مع الاستعداد لقبول دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي (2026/2027)، أعلن المعهد عن الضوابط والشروط الأساسية للالتحاق، والتي جاءت كالتالي:

​فئات الطلاب المقبولين: يقبل المعهد الطلاب (ذكور فقط) الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي رياضة)، وخريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات (أقسام: كهرباء / ميكانيكا)، وكذلك الحاصلين على الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، وذلك وفقاً للقواعد والنسب المنظمة لهذه الفئة بالتنسيق العام.

​الشرط العمري: ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في الأول من أكتوبر 2026.

​آلية التقديم: يتم التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي خلال مراحله المختلفة، حيث يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد وفقاً لمجاميع الطلاب المتقدمين.

​الاختبارات الشاملة: يشترط للقبول اجتياز المتقدمين لازمة الاختبارات المقررة، والتي تتضمن: (السمات الشخصية، الاختبارات الطبية، اللياقة البدنية، اللياقة النفسية، وكشف الهيئة).

​نظام الدراسة والمزايا

و​تستمر الدراسة في المعهد لمدة أربع سنوات بنظام (2 + 2)؛ حيث يحصل الطالب بعد اجتياز أول عامين على دبلوم فني فوق متوسط يؤهله لسوق العمل مباشرة، بينما يمنح استكمال سنوات الدراسة الأربع درجة البكالوريوس المتخصصة.

​ويقدم المعهد عدة مزايا تنافسية للطلاب الملتحقين به، تشمل:

​إقامة داخلية كاملة: توفر للطلاب بيئة مثالية متكاملة لاكتساب المهارات العلمية والتدريبية التخصصية وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية طوال فترة الدراسة.

​تدريب عملي متميز: توفير فرص تدريبية داخل قطاعات وزارة النقل لتعزيز الخبرات العملية للمهارات الفنية.

​شراكات دولية: عقد شراكات تعليمية وتدريبية مع كبرى شركات النقل العالمية لتعريف الطلاب بأحدث التقنيات والمعايير الحديثة في قطاع النقل السككي.