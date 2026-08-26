لاكتشاف القروض المسجلة.. خطوات استخراج التقرير الائتماني في البيت

​في ظل التوسع الكبير في الخدمات الرقمية وتيسير المعاملات المالية، يبحث الكثيرون عن طرق آمنة للاطمئنان على وضعهم المالي والقانوني لدى البنوك والجهات التمويلية.

ومن أبرز المخاوف التي تواجه بعض المواطنين احتمالية وجود قروض أو التزامات مالية مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

​ولقطع الطريق أمام أي تلاعب أو عمليات نصب، كشفت المنصات الرقمية الرسمية عن خطوات ميسرة للاستعلام عن التقرير الائتماني بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة "مصر الرقمية"، لضمان الشفافية وحماية الحقوق المالية للمواطنين.

​خطوات استخراج التقرير الائتماني إلكترونيًا

و​أوضحت البيانات الرسمية أنه يمكن لأي مواطن معرفة موقفه الائتماني والاطلاع على سجله المالي باتباع 6 خطوات بسيطة:

​تسجيل الدخول: الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

​اختيار القسم: الانتقال إلى قسم خدمات التمويل والائتمان.

​تحديد الخدمة: الضغط على خدمة «الاستعلام الائتماني» أو «الاستعلام عن التقرير الائتماني».

​بدء الخدمة: الضغط على زر «ابدأ الخدمة» وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

​الدفع والتحقق: استكمال خطوات الدفع الإلكتروني والتحقق اللازم لإصدار التقرير.

​الطباعة والحفظ: يُسمح للمستخدم طباعة التقرير الائتماني أو الاحتفاظ بنسخة منه عند الحاجة.

​ميزة تتيح مراجعة البيانات أكثر من مرة

​وفي السياق ذاته، أشارت التعليمات التنظيمية للخدمة إلى ميزة هامة للمستفيدين، وهي إمكانية الاستعلام عن التقرير أكثر من مرة خلال فترة صلاحيته، والتي تمتد إلى 15 يومًا من تاريخ طلبه، مما يتيح للمواطن فرصة مراجعة بياناته وتدقيقها بأريحية كاملة دون تكبّد رسوم إضافية في كل مرة خلال تلك الفترة.

و​تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وتمكين المواطنين من متابعة مستنداتهم الرسمية والمالية بكل سهولة وأمان من أجهزة المحمول أو الحواسيب الشخصية.

استغلال بيانات العملاء فى الحصول على قروض

مفاجأة مدوية فجرتها التحقيقات الأمنية في واقعة استغلال بيانات أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس بالتجمع الأول، بعدما تبين أن وراء الواقعة مالك المدرسة نفسه، الذي استغل صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور، والمدرجة بملفات شئون الطلبة، في الحصول على قروض تعليمية بأسمائهم دون علمهم، والأكثر مفاجأة أن المتهم ليس بعيدًا عن دائرة الاتهامات، إذ كشفت التحريات أنه سبق اتهامه في وقائع أخرى وله معلومات جنائية.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول عدة مقاطع فيديو عبر عدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى واستغاثات عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، اتهموا خلالها إدارة إحدى المدارس التعليمية بالتجمع الأول باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة.

الداخلية تكشف مفاجأة

وبالفحص، تبين أن الواقعة لم تكن مجرد ادعاءات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، بتاريخ 19 أغسطس الجاري، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أكدوا خلاله تضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين، واستخدام صور بطاقات الرقم القومي المحفوظة بملفات شئون الطلبة، في صرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علمهم أو موافقتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المدرسة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أنه سبق اتهامه في وقائع أخرى وله معلومات جنائية.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على مدى تورط آخرين فيها.