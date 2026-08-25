التاكسي الطائر يحلّق في سماء مصر.. خريطة الوجهات والأسعار وزمن الرحلات

في خطوة تنقل منظومة وسائل المواصلات وسياحة الرفاهية في مصر إلى آفاق جديدة، انطلقت خدمات «التاكسي الطائر» (Air Taxi) لربط المحافظات والمدن السياحية والأثرية بشبكة جوية سريعة.

وتستهدف الخدمة الجديدة اختصار فترات التنقل الشاقة بين القائمين على الأعمال والسياح، حيث تتيح الانتقال بين القاهرة والساحل الشمالي أو الواحات النائية في دقائق معدودة، متجاوزة الاختناقات المرورية والمسافات الممتدة.

أبرز الوجهات المستهدفة وزمن الرحلات

وتربط خطوط «التاكسي الطائر» العاصمة بعدد من العواصم الإقليمية والمقاصد السياحية الرئيسية:

القاهرة الكبرى: ربط مطار ألماظة بمناطق الشيخ زايد، القلعة، العاصمة الإدارية الجديدة، والأهرامات.

المقاصد الساحلية والأثرية: الساحل الشمالي، الغردقة، الأقصر، شرم الشيخ، سانت كاترين، وواحة سيوة.

سرعة قياسية: تصل مدة الرحلة من القاهرة إلى الساحل الشمالي نحو 60 دقيقة فقط، وتستغرق الرحلة نحو 60 دقيقة للوصول إلى واحة سيوة.

قائمة أسعار الرحلات للفرد (بالدولار الأمريكي)

وحددت الشركات المشغلة للخدمة أسعار الرحلات وفق مسار النقطة والوجهة المطلوبة:

1. رحلات داخل القاهرة الكبرى

جولة الأهرامات: 200 دولار للفرد.

من مطار ألماظة إلى القلعة أو العاصمة الإدارية: 300 دولار للفرد.

من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد: 350 دولاراً للفرد.

2. رحلات المحافظات والمدن السياحية

من شرم الشيخ إلى سانت كاترين: 900 دولار للفرد.

من الغردقة إلى الأقصر: 1500 دولار للفرد.

من القاهرة إلى واحة سيوة: 1500 دولار للفرد.

استثمارات بـ 5 مليارات جنيه واستخدامات حيوية

ويأتي المشروع باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه بالشراكة بين جهات استثمارية وإقليمية، وبدأت الخدمة بتمويل أصول طائرات مروحية تقارب ملياري جنيه.

وإلى جانب نقل الركاب ورجال الأعمال، كشف أحد كبار رجال الأعمال عقب تجربة إحدى الرحلات التجريبية بالساحل الشمالي عن إمكانية الاستفادة المستقبليّة من التاكسي الطائر في عمليات الإسعاف الجوي وإنقاذ مصابي الحوادث على الطرق السريعة.

وسائل الدفع المتنوعة لحجز تذاكر القطارات

​وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير منظومة رقمية وخدمية متكاملة لحجز تذاكر القطارات.

وتهدف هذه التسهيلات إلى القضاء على التكدس وتوفير وسائل دفع متعددة تناسب مختلف الفئات، مع ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة على مدار الساعة.

​طرق الحصول على تذاكر القطارات:

​تطبيق الهاتف المحمول: تطبيق "Egyptian National Railways" المتاح للتحميل عبر متجري (Play Store وApp Store). ​الموقع الإلكتروني للهيئة: الرابط الرسمي (https://enr.gov.eg/Ar.aspx). ​شبابيك التذاكر: المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.