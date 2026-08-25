قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شربات المولد» في شوارع الجيزة.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع المواطنين بذكرى المولد النبوي
اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير
وزير الخارجية يؤكد لـ ويتكوف أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس إلى الاثنين
ترامب: تدمير أي سفينة تزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز
احتفالا بالمولد النبوي.. مسيرة الطرق الصوفية تنطلق من مسجد سيدي صالح الجعفري لـ الحسين
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف خفض التصعيد بالمنطقة ويشدد على أمن الملاحة الدولية
مصر تدين هجوم استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
الشيخ خالد الجندي يوضح الفارق بين صفات النبي وأوصاف النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التاكسي الطائر يحلّق في سماء مصر.. خريطة الوجهات والأسعار وزمن الرحلات

التاكسي الطائر
التاكسي الطائر
قسم الخدمات

في خطوة تنقل منظومة وسائل المواصلات وسياحة الرفاهية في مصر إلى آفاق جديدة، انطلقت خدمات «التاكسي الطائر» (Air Taxi) لربط المحافظات والمدن السياحية والأثرية بشبكة جوية سريعة.

وتستهدف الخدمة الجديدة اختصار فترات التنقل الشاقة بين القائمين على الأعمال والسياح، حيث تتيح الانتقال بين القاهرة والساحل الشمالي أو الواحات النائية في دقائق معدودة، متجاوزة الاختناقات المرورية والمسافات الممتدة.

التاكسي الطائر

أبرز الوجهات المستهدفة وزمن الرحلات

وتربط خطوط «التاكسي الطائر» العاصمة بعدد من العواصم الإقليمية والمقاصد السياحية الرئيسية:

القاهرة الكبرى: ربط مطار ألماظة بمناطق الشيخ زايد، القلعة، العاصمة الإدارية الجديدة، والأهرامات.

المقاصد الساحلية والأثرية: الساحل الشمالي، الغردقة، الأقصر، شرم الشيخ، سانت كاترين، وواحة سيوة.

سرعة قياسية: تصل مدة الرحلة من القاهرة إلى الساحل الشمالي نحو 60 دقيقة فقط، وتستغرق الرحلة نحو 60 دقيقة للوصول إلى واحة سيوة.

قائمة أسعار الرحلات للفرد (بالدولار الأمريكي)

وحددت الشركات المشغلة للخدمة أسعار الرحلات وفق مسار النقطة والوجهة المطلوبة:

التاكسي الطائر المقدم من شركة Joby Aviation Inc

1. رحلات داخل القاهرة الكبرى

  • جولة الأهرامات: 200 دولار للفرد.
  • من مطار ألماظة إلى القلعة أو العاصمة الإدارية: 300 دولار للفرد.
  • من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد: 350 دولاراً للفرد.

2. رحلات المحافظات والمدن السياحية

  • من شرم الشيخ إلى سانت كاترين: 900 دولار للفرد.
  • من الغردقة إلى الأقصر: 1500 دولار للفرد.
  • من القاهرة إلى واحة سيوة: 1500 دولار للفرد.

استثمارات بـ 5 مليارات جنيه واستخدامات حيوية

ويأتي المشروع باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه بالشراكة بين جهات استثمارية وإقليمية، وبدأت الخدمة بتمويل أصول طائرات مروحية تقارب ملياري جنيه.

التاكسي الطائر بالتعاون مع ناسا واوبر

وإلى جانب نقل الركاب ورجال الأعمال، كشف أحد كبار رجال الأعمال عقب تجربة إحدى الرحلات التجريبية بالساحل الشمالي عن إمكانية الاستفادة المستقبليّة من التاكسي الطائر في عمليات الإسعاف الجوي وإنقاذ مصابي الحوادث على الطرق السريعة.

وسائل الدفع المتنوعة لحجز تذاكر القطارات

​وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير منظومة رقمية وخدمية متكاملة لحجز تذاكر القطارات. 

وتهدف هذه التسهيلات إلى القضاء على التكدس وتوفير وسائل دفع متعددة تناسب مختلف الفئات، مع ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة على مدار الساعة.

​طرق الحصول على تذاكر القطارات:

  1. ​تطبيق الهاتف المحمول: تطبيق "Egyptian National Railways" المتاح للتحميل عبر متجري (Play Store وApp Store).
  2. ​الموقع الإلكتروني للهيئة: الرابط الرسمي (https://enr.gov.eg/Ar.aspx).
  3. ​شبابيك التذاكر: المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.
ليليوم التاكسي الطائر
  1. ​وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني: وتشمل شركات مثل: (فوري، خالص، أهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجد بي، خدماتي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمرات بي، وقي، ودافون).
  2. ​حجز القطارات المكيفة والفاخرة هاتفياً: من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية عبر الرقم المختصر (1661) من الهاتف المحمول، أو الرقم (09000661) من أي تليفون أرضي، وذلك لمدة 15 يوماً وحتى قبل قيام القطار بساعة.
  3. ​ماكينات الحجز الذاتي (TVM): الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.
  4. ​مكاتب المدينة: المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتباً على مستوى الجمهورية.
التاكسي الطائر التاكسي الطائر مصر أسعار التاكسي الطائر خدمة التاكسي الطائر وجهات التاكسي الطائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يكون بالاقتداء لا بالمدائح والوصف الشكلي

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

في ذكرى المولد النبوي.. كيف كان النبي يعامل زوجاته؟..كيف نحتفل بمولده ووفاته في نفس اليوم؟.. وماذا حدث لإبليس ليلة مولد المصطفى؟

خلال مقابلة شيخ الأزهر لاوائل الثانوية الأزهرية

شيخ الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية: تفوقكم أمانة وعليكم مسئولية مواصلة النجاح وخدمة وطنكم ودينكم.. صور

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد