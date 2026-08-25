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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يغطي 93% من سطحه.. موعد خسوف القمر في مصر

خسوف
خسوف
قسم الخدمات

​تستعد سماء مصر، فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، لمتابعة ظاهرة فلكية فريدة ومميزة، تتمثل في خسوف جزئي للقمر يتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرياً، حيث يُغطى ظل الأرض نحو 93% من سطح القمر في مشاهدة استثنائية.

​مواعيد الظاهرة في التوقيت المحلي

بداية الخسوف الجزئي: في تمام الساعة 5:34 صباحاً بتوقيت مصر.

موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026

ذروة المشاهدة في القاهرة: تبلغ ذروة ما يمكن رؤيته في سماء العاصمة عند الساعة 6:29 صباحاً، بالتزامن مع لحظة شروق الشمس.

نهاية الخسوف الجزئي: ينتهي الخسوف تماماً في تمام الساعة 8:52 صباحاً.

​أبعاد فلكية ومدة الاستغراق

و​أوضح الخبراء أن هذه الظاهرة تحدث عندما تقع الأرض على استقامة واحدة بين الشمس والقمر في طور البدر، ليحجب ظل الأرض جزءاً كبيراً من ضوء الشمس المنعكس عن سطح القمر. 

وتستغرق المراحل الكلية للظاهرة بمجملها نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تبلغ مدة مرحلة الخسوف الجزئي وحدها نحو 3 ساعات و18 دقيقة.

خسوف القمر

​إرشادات السلامة للمواطنين:

​في السياق ذاته، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن رصد ومتابعة خسوف القمر بالعين المجردة لا يمثل أي خطورة على سلامة العين، على عكس ظاهرة كسوف الشمس التي تستوجب استخدام مرشحات ووسائل حماية خاصة، مما يتيح للمواطنين ومهتمين بعلوم الفلك فرصة ممتعة وآمنة لمتابعة الحدث.

مشروعات جديدة للبحوث الفلكية في جنوب سيناء

وكان بحث الدكتور باسم سيد نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، عددًا من المشروعات العلمية والجيوفيزيقية الجديدة بالمحافظة.

خسوف القمر

وشملت إنشاء مرصد فلكي جديد أعلى جبل الرجوم بمدينة سانت كاترين، وتخصيص مساحة 1070 مترًا مربعًا بمدينة الطور لإقامة مركز إقليمي متكامل للدراسات الجيوفيزيقية، إلى جانب إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة بين مدينتي شرم الشيخ ودهب.

مرصد فلكي ومحطة رصد زلزالي ومركز جيوفيزيقي

جاء ذلك خلال لقائهما، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور محمود صلاح الحديدي رئيس معمل الشبكة القومية للزلازل، والمهندس مصطفى عبده أحمد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، حيث ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية للمشروعات وآليات التوسع في التطبيقات العلمية والجيوفيزيقية وتسخيرها لخدمة خطط التنمية بالمحافظة.

خسوف القمر

وبحث الجانبان الخطوات التنفيذية لإنشاء المرصد الفلكي الجديد أعلى جبل الرجوم بمدينة سانت كاترين، بما يسهم في استغلال المقومات الطبيعية والفلكية المتميزة للمنطقة، ويدعم إدراج السياحة العلمية ضمن الخريطة السياحية لمحافظة جنوب سيناء.

خسوف القمر الخسوف خسوف جزئي ظاهرة فلكية البحوث الفلكية

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