قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4
لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الخدمة السرية الأمريكية تؤكد علمها بتهديد إيراني يستهدف نجل ترامب
إثيوبيا تقدّم ملف ترشّحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للمصريين بالخارج| خدمة جديدة لسداد الالتزامات المالية إلكترونياً.. تفاصيل

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج
قسم الخدمات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إطلاق خدمة جديدة ومبتكرة تهدف إلى تيسير سداد الالتزامات المالية إلكترونياً للمصريين المقيمين في الخارج وذلك عبر تطبيق "سهل"

وتأتي هذه الخطوة الهامة لتؤكد حرص الحكومة المصرية الدائم على دمج أبنائها المغتربين في مسيرة التنمية الرقمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في إتمام معاملاتهم المالية مع الوطن.

تصويت المصريين بالخارج في نيوزيلندا

​تفاصيل الخدمات المتاحة عبر التطبيق

و​تقدم المنصة الرقمية الجديدة من خلال تطبيق "سهل" حزمة متكاملة من الخدمات التي تلامس الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين في الخارج. 

ووفقاً للبيانات الصادرة، تتيح الخدمة الآتي:

  • ​سداد الفواتير والالتزامات المالية المتنوعة بكل سهولة.
  • ​سداد فواتير المرافق العامة في مصر دون الحاجة للوسطاء أو التحويلات المعقدة.
  • ​سداد رسوم الخدمات المختلفة إلكترونياً في خطوة تعزز من الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية.
سيارات المصريين بالخارج

​الأهداف الاستراتيجية للخدمة

و​لا تقتصر الخدمة الجديدة على مجرد تسهيل عملية دفع الفواتير، بل تستهدف أبعاداً أعمق تتعلق بجودة حياة المواطن المصري المغترب، حيث تسعى إلى:

  • ​توفير خدمات رقمية متطورة تلبي بدقة واحترافية احتياجات المصريين المغتربين.
  • ​تيسير معاملاتهم المالية بصورة سريعة وآمنة تماماً من أي مكان في العالم وفي أي وقت.
  • ​تقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والأمان التقني والمعلوماتي لضمان سرية وسلامة المعاملات.
قروض ل المغتربين المصريين بالخارج

​إطار العمل الحكومي والتحول الرقمي

و​يأتي إطلاق هذه الخدمة عبر تطبيق "سهل" منسجماً بشكل كامل مع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية. وترتكز هذه الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل:

  • ​دعم التحول الرقمي في كافة قطاعات الخدمات الحكومية وغير الحكومية.
  • ​تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح أوسع من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية.
  • ​توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة توقتاً وجهداً.
مشاركة المصريين بالخارج فى الإنتخابات الرئاسية

​وتعكس هذه الخطوة رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بحيث تكون قادرة على مد جسور التواصل الفعالة والمستدامة مع الجاليات المصرية في الخارج، بما يضمن لهم إنجاز مهامهم والتزاماتهم بكل يسر وسلاسة، معززين بالثقة في منظومة الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة.

المصريين بالخارج تطبيق سهل المصريين في الخارج سداد الفواتير المغتربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

ترشيحاتنا

حفل تخريج دورة المقبلين على الزواج

رئيس المعاهد الأزهرية: دورات تأهيل المقبلين على الزواج خطوة مهمة للارتقاء بالإنسان

دار الإفتاء

ما حكم التعزية بقول "الله يعزيك"؟.. الإفتاء: يُفضل استعمال ما ورد في السُنة

مجلسي قراءة «الشمائل المحمدية» الثاني والثالث

انعقاد مجلسي قراءة «الشمائل المحمدية» الثاني والثالث بمسجد الحسين

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد