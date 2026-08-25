للمصريين بالخارج| خدمة جديدة لسداد الالتزامات المالية إلكترونياً.. تفاصيل

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إطلاق خدمة جديدة ومبتكرة تهدف إلى تيسير سداد الالتزامات المالية إلكترونياً للمصريين المقيمين في الخارج وذلك عبر تطبيق "سهل".

وتأتي هذه الخطوة الهامة لتؤكد حرص الحكومة المصرية الدائم على دمج أبنائها المغتربين في مسيرة التنمية الرقمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في إتمام معاملاتهم المالية مع الوطن.

​تفاصيل الخدمات المتاحة عبر التطبيق

و​تقدم المنصة الرقمية الجديدة من خلال تطبيق "سهل" حزمة متكاملة من الخدمات التي تلامس الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين في الخارج.

ووفقاً للبيانات الصادرة، تتيح الخدمة الآتي:

​سداد الفواتير والالتزامات المالية المتنوعة بكل سهولة.

​سداد فواتير المرافق العامة في مصر دون الحاجة للوسطاء أو التحويلات المعقدة.

​سداد رسوم الخدمات المختلفة إلكترونياً في خطوة تعزز من الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية.

​الأهداف الاستراتيجية للخدمة

و​لا تقتصر الخدمة الجديدة على مجرد تسهيل عملية دفع الفواتير، بل تستهدف أبعاداً أعمق تتعلق بجودة حياة المواطن المصري المغترب، حيث تسعى إلى:

​توفير خدمات رقمية متطورة تلبي بدقة واحترافية احتياجات المصريين المغتربين.

​تيسير معاملاتهم المالية بصورة سريعة وآمنة تماماً من أي مكان في العالم وفي أي وقت.

​تقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والأمان التقني والمعلوماتي لضمان سرية وسلامة المعاملات.

​إطار العمل الحكومي والتحول الرقمي

و​يأتي إطلاق هذه الخدمة عبر تطبيق "سهل" منسجماً بشكل كامل مع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية. وترتكز هذه الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل:

​دعم التحول الرقمي في كافة قطاعات الخدمات الحكومية وغير الحكومية.

​تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح أوسع من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية.

​توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة توقتاً وجهداً.

​وتعكس هذه الخطوة رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بحيث تكون قادرة على مد جسور التواصل الفعالة والمستدامة مع الجاليات المصرية في الخارج، بما يضمن لهم إنجاز مهامهم والتزاماتهم بكل يسر وسلاسة، معززين بالثقة في منظومة الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة.