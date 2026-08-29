قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصعّد ضد بيزيرا.. عودة اللاعب إلى القاهرة تحسم مصيره
من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما
الأزهر ودار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة للموظف الذي لا يكفيه راتبه
أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر
«القبة الحديدية» تقترب من ألمانيا .. مخطط إسرائيلي لتجاوز اعتراض قطر وإنقاذ مصنع «فولكس فاجن»
موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة بالدوري الممتاز
أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو
السفارة الأمريكية في بيروت: حان الوقت لينزع حزب الله سلاحه ويضع مصلحة لبنان أولا
أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية نظيفة بالشوط الأول بالدوري الإسباني
الشباب والرياضة : إحالة هروب لاعبي المصارعة حجاج والشامي إلى النيابة
العراق يسرع مشروعا نفطيا ضخما لربط البصرة بتركيا وسوريا
البداية أمام أنجولا .. مواجهات نارية تنتظر منتخب مصر | التفاصيل والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مصرفي : الإجراء الأمريكي المقترح يخص فروع بنك مصر في الإمارات وحدها

بنك مصر
بنك مصر
رحمة سمير

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن التعامل مع بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات يجب أن يكون بعيدًا عن التهويل أو التهوين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنطوق القرار الأمريكي بدقة وعدم تحميله تفسيرات تتجاوز ما ورد فيه.

وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن بيان الخزانة الأمريكية حدد فروع بنك مصر في الإمارات، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بعمليات البنك داخل مصر. 

وأضاف أن البيان أشار إلى معاملات جرت خلال الفترة من يناير 2024 حتى عام 2026 بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، تخص 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية غير رسمية، وفقًا لما ورد في النص الأمريكي.

وأشار إلى أن الإجراء المقترح يتمثل في منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة بالدولار لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، موضحًا أن ذلك يعني عدم قدرة هذه الفروع على التعامل بالدولار في نطاق الإجراء المقترح، مع استمرار إمكانية إجراء معاملات بعملات أخرى، مثل اليورو والدرهم.

وأكد الخبير المصرفي أن الإجراء لا يمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بإدانة بنك مصر، وإنما مقترح يخضع لفترة تعليمات مدتها 30 يومًا، موضحًا أن هذا هو منطوق ما صدر عن الخزانة الأمريكية.

خبير مصرفي الإجراء الأمريكي بنك مصر الإمارات وزارة الخزانة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

أرشيفية

5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

ترشيحاتنا

متحدث "الشباب والرياضة"

متحدث الشباب: أكثر من 900 بعثة رياضية تضم 25 إلى 30 ألف لاعب سنويا

نتنياهو

خبير : خلافات بين الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو .. والضفة الغربية تتصدر ساحات الصراع

الذكاء الاصناعي

عبد الوهاب غنيم : الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي جناحا التنمية

بالصور

من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما

الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007

العيش الفينو وساندويتشات المدارس .. هل ارتكبنا خطأ بجعله الطعام الرسمي | خاص

الخبز الفينو
الخبز الفينو
الخبز الفينو

فيراري CZ26.. تحفة استثنائية تعيد تعريف مفهوم البرلينيتا الرياضية

فيراري CZ26
فيراري CZ26
فيراري CZ26

فيديو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد