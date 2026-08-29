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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موقف عبد الله السعيد من مباراة منتخب السويس بتروجيت بالدوري

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
مجدي سلامة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن موقف عبد الله السعيد لاعب الزمالك من المشاركة مع فريقة بمباراة منتخب السويس بتروجيت، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،  «عبد الله السعيد أصبح جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة مع الزمالك خلال مواجهة السويس وبتروجيت، واللاعب أبلغ الجهاز الفني بجاهزيته، وهو ما يدعم فرص ظهوره ضمن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة المقبلة».

مشاركة عبدالله السعيد 

وأشار أضا، إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركة عبد الله السعيد من عدمها يظل في يد الجهاز الفني، سواء بالدفع به منذ بداية المباراة أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء والاستعانة بخدماته وفقًا لسير اللقاء واحتياجات الفريق الفنية.

وأضاف أضا، أنه من المنتظر أن يحدد الجهاز الفني للزمالك القائمة النهائية للمباراة خلال الساعات المقبلة، على أن يتضح من خلالها موقف السعيد بشكل أكبر، قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

محمد طارق أضا عبد الله السعيد منتخب السويس بتروجيت

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