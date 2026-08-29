ناجي الشهابي لـ محمد صلاح: استمر يا ابن مصر.. والتحدي الحقيقي يبدأ من هنا

وجه ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، رسالة دعم إلى محمد صلاح، عقب الخروج المؤلم لطرابزون سبور من الدوري الأوروبي، وما صاحبه من مطالبات برحيله.

وقال الشهابي في رسالته عبر صفحته الشخصية فيسبوك: «أحسنت حين اخترت أن تستمر، وأحسنت حين قبلت التحدي ولم تهرب من لحظة صعبة»، مؤكدًا أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، وإنما الاستسلام لها هو الخسارة الحقيقية.

ناجي الشهابي لـ محمد صلاح: استمر يا ابن مصر.

وأضاف أن محمد صلاح لم يصل إلى مكانته العالمية بضربة حظ، وإنما صنع اسمه بالعمل والكفاح والصبر والإصرار، معربًا عن ثقته في قدرته على تحويل هذه العثرة إلى بداية جديدة وتحقيق انتصارات أكبر.

ووجه الشهابي رسالة إلى صلاح قائلًا: «استمر يا ابن مصر الغالي، وقاتل من أجل قرارك، ومن أجل ناديك، ومن أجل تاريخك، وقبل كل ذلك من أجل نفسك»، مؤكدًا أن البطولة التي خرج منها انتهت، لكن بطولاته لم تنتهِ، وأن التحدي الحقيقي يبدأ من هنا.