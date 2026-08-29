تسرعت بحثًا عن ترند.. نشأت الديهي يوجه رسالة عاجلة للشيخ محمد أبو بكر

شن الإعلامي نشأت الديهي هجوماً على الشيخ محمد أبو بكر، مؤكداً أنه لم يفهم قصده ولا السياق الذي كان يتحدث فيه، متهمًا إياه بالتسرع في النقد؛ من أجل تحقيق "التريند" في الساحة بدلاً من التواصل المباشر معه هاتفياً لتوضيح وجهة النظر إن كان هناك خطأ.

وقال الديهي، خلال برنامجه، بالورقة والقلم، المذاع على فضائية Ten: "والله العظيم يا فضيلة الشيخ حضرتك ما فهمت قصدي، ولا السياق اللي بتكلم فيه".

وأضاف الإعلامي: “جريت بسرعة على النقد دون أن تفهم، ولو أنت يا مولانا يعني مُجرد لله؛ كنت تكلمني في التليفون، قول لي: أنت غلطت في كذا، وأنا أطلع أصلح لو أنا غلطان، لكن حضرتك عايز تجري بسرعة تعمل ترند .. الله يسامحك”.

وتساءل الديهي خلال حديثه: “هل ينفع حد يروح يستلف عشان يعمل عمرة وهي سنة مش فرض؟، وحتى الحج فُرِضَ لمن استطاع إليه سبيلا”.