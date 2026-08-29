قرار عاجل من الحكومة بشأن العمل عن بعد كل أسبوع.. تفاصيل

في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التنظيمية والاحتياجات الإدارية، وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد (من المنزل) ليكون يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك طوال شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا القرار بناءً على المتابعة المستمرة لسير العمل الحكومي والإداري، وحرصاً على تعزيز الكفاءة والمرونة داخل المؤسسات والهيئات المختلفة.

​أبعاد القرار وأهدافه الإستراتيجية

و​يُعد نظام العمل عن بُعد أحد الأدوات الحديثة التي تسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي، حيث يحقق مجموعة من الفوائد الاقتصادية والتنظيمية المهمة:

​رفع كفاءة الأداء الحكومي: من خلال تهيئة بيئة عمل مرنة للموظفين تساعد على إنجاز المهام المطلوبة بطرق مبتكرة وفعالة.

​ترشيد استهلاك الطاقة: يسهم خفض تواجد العاملين والموظفين بالمصالح الحكومية والخدمية في توفير استهلاك الكهرباء والموارد الأخرى داخل المباني الحكومية خلال أيام تطبيق القرار.

​تخفيف التكدس المروري: يساعد تطبيق هذا النظام على خفض الكثافات المرورية في الشوارع والميادين الكبرى لاسيما يوم الأحد، مما انعكس إيجاباً على حركة المرور وانسيابيتها.

​استمرار تقديم الخدمات للمواطنين

و​أكدت الجهات المعنية أن استمرار تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد لن يؤثر بأي حال من الأحوال على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان انتظام سير العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة، والتأكد من تواجد الأطقم اللازمة لتلبية احتياجات الجمهور وتيسير المعاملات اليومية دون أي معوقات.

​رؤية مستقبلية لبيئة العمل

و​يأتي هذا القرار امتداداً للسياسات التنظيمية التي تنتهجها الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير الإداري المستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم التجربة خلال الفترات السابقة أثبت نجاحاً ملحوظاً في تحقيق التوازن المنشود بين مصلحة العمل وراحة العاملين، وهو ما شجع على مد العمل بهذا النظام خلال شهر سبتمبر.

ومن المتوقع أن تستمر الجهات الحكومية في متابعة الآثار المترتبة على تطبيق هذه القرارات لتطويرها مستقبلاً بما يخدم مصلحة العمل العام في المقام الأول.

​تفاصيل الموجة الحارة الحالية وطبيعتها

وفي ذات الوقت تعيش البلاد في الوقت الراهن أجواء صيفية شديدة الحرارة، تتسم بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تضاعف الإحساس بحدة الطقس.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية السائدة، وموعد الانفراجة المرتقبة وتحسن الأحوال الجوية بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، لتبدد طقس الأيام القاسية وتعيد الاستقرار النسبي إلى مختلف المحافظات.

​موعد انكسار الموجة وتحسن الأحوال الجوية

وفيما يتعلق بالموعد المنتظر لانقشاع هذه الأجواء الملتهبة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك مؤشرات واضحة تؤكد انكسار الموجة الحارة اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ درجات الحرارة عقب هذا التاريخ في التراجع التدريجي والعودة شيئًا فشيئًا إلى معدلاتها الطبيعية والمألوفة لهذا الوقت من العام، مما يساهم في إحداث تراجع ملحوظ في حدة الشعور بالاختناق الناتج عن الرطوبة.