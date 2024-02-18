اخبار مصر| السيسي وماكرون يحذران من التصعيد في رفح.. حقيقة تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

اخبار مصر ....أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، بأي شكل أو صورة؛ وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي وماكرون يحذران من التصعيد برفح.. ودعم فرنسي لـ مصر برفض تهجير الفلسطينيين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، بأي شكل أو صورة؛ وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

استعدادات مكثفة.. خطة حكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة في رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعقد عدة اجتماعات لبحث تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع في شهر رمضان.

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الأحد الموفق 18 فبراير، طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

قبل الفطار أم بعده.. حقيقة تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زاد الجدل حول خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، خاصةً أنه من المتوقع بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع قدوم شهر رمضان خاصة في ساعات النهار واحتياجات المواطنين للكهرباء.

وزير الري: تنفيذ 342 مشروعا بالصعيد في تأهيل الترع والمساقى خلال 2024

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وزارة الزراعة: توافر أمصال ولقاحات بيطرية مصرية عالية الجودة بأسعار مناسبة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توافر الامصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الامصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري.

جناح مصر في المعرض السياحي الدولي بالهند يفوز بجائزة أفضل تصميم

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي OTM الذي أقيم بمدينة مومباى بدولة الهند، وشارك فيه عدد كبير من دول العالم، حيث فاز الجناح المصري في المعرض بجائزة أفضل تصميم.

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط منوف / كفر الزيات والعكس

قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر أنه اعتباراًً من غدا الأحد الموافق 18/2/2024 تشغيل قطاري 856 / 861 بين محطتى منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات.

حملة الرئيس تُكرم الرموز الوطنية والأحزاب في ملتقى حاشد.. فيديو وصور

قررت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظيم ملتقى لتكريم المشاركين، من الرموز الوطنية والأحزاب والكيانات الداعمة والمؤيدة والكيانات الشبابية، بعد النجاح الذي أبهر العالم في الانتخابات الرئاسية 2024.

زودوا البدل وعينوا المؤقتين .. طلب عاجل من نقيب الصحفيين للحكومة

ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة، التى أقرها الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين فى الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذى طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة فى هذا الشأن.

"برتقال عم ربيع دهب".. بائع فاكهة بسيط يُقدم درسًا في الكرم والتكافل

"برتقال عم ربيع دهب".. تحوّل بائع فاكهة بسيط إلى بطل على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له يُظهر كرمه وسخائه.

النهر الأخضر.. رئة نابضة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة

يزداد مشروع النهر الأخضر، أحد أهم مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، تألقاً يوماً بعد يوم، ليُصبح بمثابة رئة خضراء نابضة تُضفي جمالاً أخّاذًا على المدينة.