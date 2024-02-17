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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جناح مصر في المعرض السياحي الدولي بالهند يفوز بجائزة أفضل تصميم

الجناح المصري المشارك
الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي OTM الذي أقيم بمدينة مومباى بدولة الهند، وشارك فيه عدد كبير من دول العالم، حيث فاز الجناح المصري في المعرض بجائزة أفضل تصميم.

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات هذا المعرض ضمن خطتها لتنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة ولا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ودول شرق آسيا ومن بينها دولة الهند.

وشهد الجناح المصرى المشارك بالمعرض إقبالاً كبيراً هذا العام وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد السياحي المصرى، كما فاز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم وذلك ضمن فعالية توزيع الجوائز التى نظمتها إدارة المعرض.

وافتتح الجناح المصري السفير وائل حامد سفير مصر في نيودلهي، بحضور السفيرة نجلاء الظواهري، والسفير أحمد صبري قنصل مصر العام فى الهند، و إسماعيل عامر مسئول السوق الهندى بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى وفد من اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI برئاسة السيدة Jyoti Mayal رئيس الاتحاد.

وأكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن المشاركة في هذا المعرض تأتى فى إطار جهود مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دولة الهند فى جميع المجالات ولاسيما السياحة، كما أنها تمثل نقطة انطلاق للمزيد من الفعاليات والأنشطة الترويجية الجارى الإعداد لها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين فى المجال السياحى بما يضمن حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة الهندية الدولية التى تزيد على ٢٦ مليون سائح سنويا.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد السفير وائل حامد، والسفيرة نجلاء الظواهري، وإسماعيل عامر عدة اجتماعات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة الهندية وكبرى الشركات السياحية الهندية.

وخلال هذه الاجتماعات تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والتطور الذي تشهده البنية التحتية ولا سيما في المقاصد السياحية المصرية، كما تم الحديث عن  المنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يذخر بها المقصد السياحي المصري.

وجرى خلال الاجتماعات التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند والاهتمام لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي ولاسيما في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين مصر والهند.

وخلال هذه الاجتماع تم الاستمتاع إلى آراء مقترحات الجانب الهندى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر خلال الفترة القادمة ولاسيما المهتمين بأنماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز .

وشارك الجانب المصري فى عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية، من بينها فعالية " Cine Locales" حيث تم تقديم عرض تقديمى لاستعراض مقومات مصر لجذب شركات الإنتاج السنيمائي بالسوق الهندي لتصوير أفلامها في مصر، وورشة عمل عن سياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات إعلامية.

وتم تصميم الجناح المشارك في المعرض على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية، بمساحة بلغت 100 متر مربع، وضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى فتارين لعرض عدد من المستنسخات الأثرية للترويج للحضارة المصرية العريقة ومنتج السياحة الثقافية، ويضم الجناح عارضين يمثلون عدداً من الشركات والفنادق المصرية.
 

المعرض السياحي الدولي OTM الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أسواق سياحية جديدة اسواق سياحية الاثار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السفير وائل حامد

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