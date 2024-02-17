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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة السجائر تفجر مفاجأة جديدة عن الأسعار.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة إعداد مصر وحدات لإيواء الفلسطينيين بالمنطقة المحاذية للحدود مع غزة| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


هل تنخفض؟ .. شعبة السجائر تفجر مفاجأة جديدة عن الأسعار.. تفاصيل
أجاب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر باتحاد الصناعات المصرية، عن سؤال: “هل يمكن حدوث انخفاض في أسعار السجائر بعد ارتفاعها مؤخرًا؟”، قائلًا: “مفيش حاجة بترتفع وبتنزل تاني”.

 

الرئيس الأوكراني: ممتنون لدعم ومساندة الولايات المتحدة لنا
قال زيلينسكي الرئيس الأوكراني،  إن أوكرانيا والولايات المتحدة يتعاونان معا، متابعا: أوكرانيا ممتنة لأمريكا على دعمها.


متظاهرون أمام سفارة واشنطن في أنقرة يطالبون برحيل أمريكا من الأراضي التركية
أكد عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، أن هناك تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في أنقرة تطالب بوقف الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، منوهًا بأنها مظاهرة حاشدة جدًا أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة.


نصائح مهمة تحمي هاتفك من الاختراق.. تعرف عليها
قدم الدكتور محمد حمزة، المحاضر في مكافحة جرائم المعلومات والأمن السيبراني عددًا من النصائح المهمة لحماية الهاتف المحمول من الاختراق.


3 أسباب وراء زيادة الأسعار.. شعبة البن تكشف التفاصيل
أكد حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أن سعر البن يتأثر بسعر الدولار وسعر البورصة العالمية للبن وسعر الشحن، موضحًا أنه كلما ارتفع سعر الدولار زاد سعر السلعة وليس لنا ملجأ إلا الاستيراد.


اليخوت أبرزها.. خبير: الدولة تهتم بكافة الأنماط السياحية
قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن سياحة اليخوت غنية وأرقامها كبيرة جدًا عالميًا وهي نمط كبير جدًا ويوفر عائد ودخل كبير جدًا، متابعا: تلك السياحة ليست مقتصرة على البحار فقط.


الأمطار مستمرة|الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 48 ساعة القادمة
أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، ونستعرض لكم أبرز التفاصيل من خلال السطور التالية:


شرطة التموين تضبط 541 طن سلع غذائية احتكرها تجار السلع.. شاهد
عرضت فضائية الدى إم سي ببرنامج ٨ الصبح تقريرا بشأن شرطة التموين، حيث واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن  حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط ٦٨٨ قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال ٢٤ ساعة.

 

مصر تنفي إعداد وحدات لإيواء الفلسطينيين بالمنطقة المحاذية للحدود مع غزة
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث نفت مصر إعدادها لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود مع غزة.

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