متظاهرون أمام سفارة واشنطن في أنقرة يطالبون برحيل أمريكا من الأراضي التركية

أكد عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، أن هناك تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في أنقرة تطالب بوقف الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، منوهًا بأنها مظاهرة حاشدة جدًا أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة.

وأوضح «أحمد»، خلال لقاءه بـ«جولة المراسلين»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك العديد من المطالبات في هذه التظاهرات أولها هو رحيل أمريكا عن الأراضي التركية، مشددًا على أنهم يرون أن أصل الأزمات ومرتكب المجازر الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهم يطالبون بحملة مقاطعات للمنتجات الإسرائيلي في تركيا ويطالبون برفع وتيرة المقاطعات وكل من يدعم إسرائيل ويوزعون عدد من الأوراق توضح المنتجات التابعة لإسرائيل.

وشدد على أنهم يطالبون بأنه لا يجب الصمت والأطفال يموتون على بعد بضعة حدود من تركيا، ويطالبون بوقف الحرب ووقف تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيه، ويرسلون التحية ويؤكدون أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني ويعودون لأرضهم وإنشاء دولة فلسطينية والعيش باستقرار بها.