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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 أسباب وراء زيادة الأسعار.. شعبة البن تكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أن سعر البن يتأثر بسعر الدولار وسعر البورصة العالمية للبن وسعر الشحن، موضحًا أنه كلما ارتفع سعر الدولار زاد سعر السلعة وليس لنا ملجأ إلا الاستيراد.

وأضاف "فوزي" ، خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك ارتباطا قويا بالبورصة العالمية؛ وذلك لأن بورصة البن من أهم البورصات فى العالم بعد البترول، والملايين من العالم تدخل تضارب فيها وسعر البورصة حين يرتفع يتبعه ارتفاع أسعار البن.
 

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أسباب زيادة أسعار البن

وأشار حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية إلى أن الأزمات الطبيعية التي تضرب البلاد المصدرة للبن تؤثر على المحصول وبالتالي تؤدي إلى زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن التوترات التي يشهدها البحر الأحمر جعلت السفن تأخذ المسار الأبعد وهو رأس الرجاء الصالح مما عمل على زيادة التكلفة.

وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية أن أسهم البورصة لن تسمتر على هذا الوضع طويلًا وستشهد هبوطا من جديد.

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