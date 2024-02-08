رئيس شعبة البن: عقوبات تصل للحبس حال اكتشاف غش السلعة

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إن هناك قلة قليلة من التجار يقومون بغش البن من أجل التربح بطرق غير مشروعة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هناك عقوبات تصل إلى الحبس حال اكتشاف غش أي تاجر للبن"، لافتا: "سعر البن السادة يتراوح من 440 لـ 480 جنيها للكيلو".

وأشار حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية: "الذي يغش في البن هم السريحة أو اللي بيشتغلوا تحت الترابيزة وبيروحوا يوزعوا من برة برة وليس لهم مكان"، موضحا: "سعر البن المحوج يتراوح من 540 لـ 600 جنيه للكيلو".

