رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية يوضح سبب ارتفاع سعره .. فيديو

كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار البن.

وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "mbc مصر": ارتفاع أسعار البن جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار والارتباط بالبورصة العالمية".



وأضاف: مصر لا تنتج البن وتعتمد على الاستيراد من الخارج، والسعر العادل للبن في الظروف الطبيعية يجب أن يتراجع بنسبة 40% من السعر الحالي.

واسترسل حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية،: "تجار البن يتعاملون مع السوق الموازية للدولار بسبب عدم توافره في البنوك الرسمية".