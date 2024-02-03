أصلي أم مغشوش|شعبة البن توجه نصيحة عاجلة لـ المواطنين

كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، الفرق بين البن المغشوش والأصلي، قائلًا إن من يقوم بالغش في البن ليسوا من أبناء المهنة الأصليين، مؤكدًا أنه توجد رقابة في الأسواق عن طريق الصحة والتموين والأجهزة الرقابية المعنية، حيث تقوم بسحب عينات واختبارها وإذا وجد غش يكون هناك غرامات وعقوبات تصل للحبس.



وأضاف “فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن البن الأصلي معروف برائحته وقوامه وطعمه، متابعًا أنه عند أخذ كمية والقيام بفركها على اليد وكانت ناعمة يكون البن أصليا وإذا وجد إضافات حينها يكون البن مغشوشا.



خلط البن غش تجاري

وتابع حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية أن سماكة وجه القهوة ولونها يتم التعرف من خلالهم أيضًا إذا كان البن أصلي أم مغشوش.



وأوضح حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن خلط مكونات أخرى غير معروفة من أجل الحصول على البن يعتبر غش تجاري، ومن يفعل ذلك يريد التربح