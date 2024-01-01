رئيس شعبة البن يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ خلال الفترة الأخيرة

عقب حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، على الارتفاع الكبير في أسعار البن في الفترة الأخيرة، قائلا إن البن يحكمه أمرين أساسيين، وهما البورصة، وسعر الدولار، إذ أن ارتفاع سعر الدولار؛ يؤدي إلى رفع سعر السلعة، والبورصة أسعارها ترتفع في الفترة الحالية، في ضوء أن البن الفيتنامي نقص محصوله 15%.

ارتفاع أسعار البن

أضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن فيتنام تعتبر أحد أكبر دول العالم المصدرة للبن، ونقص محصولها يؤثر بدوره على أسعار البن، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأسعار في البلاد.

وأشار إلى أن تأخر البضائع أيضا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والظروف الحالية واضحة أمام الجميع بشأن ارتفاع الأسعار.