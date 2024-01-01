عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة البن يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ خلال الفترة الأخيرة

أسعار البن
أسعار البن

عقب حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، على الارتفاع الكبير في أسعار البن في الفترة الأخيرة، قائلا إن البن يحكمه أمرين أساسيين، وهما البورصة، وسعر الدولار، إذ أن ارتفاع سعر الدولار؛ يؤدي إلى رفع سعر السلعة، والبورصة أسعارها ترتفع في الفترة الحالية، في ضوء أن البن الفيتنامي نقص محصوله 15%. 

ارتفاع أسعار البن 

أضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن فيتنام تعتبر أحد أكبر دول العالم المصدرة للبن، ونقص محصولها يؤثر بدوره على أسعار البن، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأسعار في البلاد. 

وأشار إلى أن تأخر البضائع أيضا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والظروف الحالية واضحة أمام الجميع بشأن ارتفاع الأسعار. 

أسعار البن السلعة البن شعبة البن برنامج حضرة المواطن سيد على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

موضوعات متعلقة

متحدث الصحة يكشف خطورة متحور كورونا الجديد بعد انتشاره

أكرم القصاص: الحرب في غزة كشفت كم التحديات أمام مصر

رئيس حزب التجمع: كل القضايا في الحوار الوطني شهدت خلافا

أكرم القصاص:الحرب على غزة كشفت مخططات خطيرة بشأن مصر

رئيس "التجمع": الحوار الوطني جاء في وقته والرئيس دعا إليه بعد الاستقرار

عزة مصطفى في الكريسماس: عفوا بابا نويل فكنائس فلسطين حزينة

سياسي فلسطيني: إسرائيل تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط وتضع أهدافا خيالية

محلل سياسي: الحزب الديمقراطي في ورطة قبل الانتخابات الأمريكية بسبب بايدن

ترشيحاتنا

رسميا.. مصر عضو كامل في منظمة البريكس مع بداية العام الجديد

بفستان كب.. رانيا يوسف بإطلالة ملفتة تستقبل عام 2024

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

سرقة الجيش واختراق للمخابرات.. فضيحة مدوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة |تفاصيل

عندي تفاصيل تخليني أزعل منها أوي.. تفاصيل الصلح بين أنغام وأصالة برعاية إليسا

هيثم عرابي يكشف أخر تطورات انتقال عمر كمال إلى الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين تخطف الأنظار فى اول حفل لها بعد الطلاق

بعد شهور من الطلاق..آخر صور جمعت تامر حسنى وزوجته عقب أنباء عودتهما

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ