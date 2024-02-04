رئيس شعبة البن: الأسعار ارتفعت 40 جنيها للكيلو خلال عشرة أيام بسبب الدولار

علق حسن فوزي رئيس شعبة البن في اتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار البن في الأسواق لمستويات قياسية في الآونة الأخيرة، قائلة: " ارتفاعات أسعار البن العامل الوحيد والاساسي المؤثر فيها هو الدولار سواء في البورصة أو ومصروفات الشحن" النولون " التي ارتفعت هي الأخرى".



وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل العوامل تعتمد على الدولار ولذلك الدولار طالما انخفض لابد من تراجع الأسعار بعض الشيء".



وعن الأسعار الحالية قال : " سعر البن السادة وصل إلى 440-480 جنيها للكيلو جرام والارتفاعات بلغت 40 جنيها في أخر عشرة أيام واستقرار الأسعار يتوقف على طمأنة السوق وتوفر الدولار".



وكشف أن بعض الأسعار المتداولة والبالغة 700-900 كليو البن ليست لشركات مصرية وإنما أجنبية أما نسبة 95% من المحال العاملة في الأسواق فالأسعار المتداولة لديها تبلغ ما بين 440-480 جنيها.