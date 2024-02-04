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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة البن: الأسعار ارتفعت 40 جنيها للكيلو خلال عشرة أيام بسبب الدولار

البن
البن

 علق  حسن فوزي رئيس شعبة البن في اتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار البن في  الأسواق لمستويات قياسية في الآونة الأخيرة،  قائلة: " ارتفاعات  أسعار البن  العامل الوحيد والاساسي المؤثر فيها  هو الدولار  سواء في البورصة أو ومصروفات الشحن" النولون " التي ارتفعت هي الأخرى".

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وتابع خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: "كل العوامل تعتمد على الدولار ولذلك  الدولار طالما انخفض لابد من تراجع الأسعار  بعض الشيء".


وعن الأسعار الحالية قال : " سعر البن السادة وصل إلى 440-480 جنيها للكيلو جرام  والارتفاعات بلغت  40 جنيها في أخر عشرة أيام   واستقرار الأسعار يتوقف على طمأنة السوق وتوفر الدولار".


وكشف أن بعض الأسعار المتداولة والبالغة  700-900  كليو البن  ليست  لشركات مصرية وإنما أجنبية أما نسبة 95%  من المحال العاملة في الأسواق  فالأسعار المتداولة لديها تبلغ  ما بين  440-480 جنيها.

البن

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