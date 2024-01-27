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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحجم أعمال 15 مليون جنيه

وزير التجارة يختتم جولته بالمنطقة الصناعية بالعبور بزيارة مصانع لإنتاج البن والأجبان

وزير الصناعة خلال
وزير الصناعة خلال جولته

اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور  بمحافظة القليوبية بزيارة لمصنع زهرة البن البرازيلي والمقام على مساحة 3 آلاف متر وبحجم أعمال 15 مليون جنيه، حيث يقوم المصنع  بالإنتاج للسوق المحلية والتصدير لأسواق دول  شمال أفريقيا وإندونيسيا ومن المتوقع أن تصل صادراته عام 2024 لنحو 30 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير مصنع شركة بريجو للصناعات الغذائية المتخصص في تصنيع منتجات الأجبان والعصائر الطبيعية  والمقام على مساحة 6400 متر مربع ويبلغ إجمالي اصول الشركة 320  مليون جنيه ويوفر 500 فرصة عمل، و تقوم الشركة بالإنتاج للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق أمريكا و دول أفريقية و المملكة العربية السعودية و فلسطين وليبيا و الكويت واليمن ولبنان وعمان والبحرين والامارات.

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وبلغت صادرات الشركة خلال عام 2023 نحو 170 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل الى 200 مليون جنيه خلال عام 2024 كما انه من المتوقع ان تصل مبيعات الشركة هذا العام 650 مليون جنيه.

وتضمنت الجولة أيضاً زيارة مصنع شركة البسمة للمواد الغذائية المتخصصة في إنتاج الخضروات المجمدة   والمقام على مساحة 20 الف متر ويبلغ حجم الانتاج من 1500 الي 2000 طن شهريا ويوفر 714 فرصة عمل وتقوم الشركة بالتصدير الى اسواق اوروبا وكندا وأمريكا والدول العربية ومن المتوقع أن تبلغ صادراتها 40 مليون دولار خلال عام 2024

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