الغضبان يشكر وزير الصناعة على الجهود المثمرة للارتقاء بالقطاع في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، عمرو محمود سعد مدير عام الشكاوي بوزارة الصناعة والتجارة، و عمرو نبيل الشيمي مدير المكتب الفني بقطاع المعالجات التجارية و محمد صبحي محقق سياسات تجارية دولية.

وذلك بالديوان العام، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد ووزارة الصناعة، فضلا عن تبادل الخبرات و تذليل العقبات لأصحاب المصانع پما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد و عدد من المستثمرين بمحافظة بورسعيد.

في بداية اللقاء، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر لوزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة ، و يمنى الشبرواي رئيس قطاع المعالجة التجارية بالوزارة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطور غير مسبوق في المجال الصناعي، و شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى ساهمت في توفير الالاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد و فتح أسواق مصرية في الدول الاوربية و دعم السوق المحلي.

و استعرض محافظ بورسعيد مع وفد وزارة الصناعة مستجدات الأوضاع داخل عدد من الكيانات الصناعية ببورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت مدينة صناعية من الطراز الأول، ولا ندخر جهدا نحو تقديم كامل الدعم للمستثمر الجاد.

وشهد اللقاء، تبادل الحديث بين وفد الوزارة و عدد من أصحاب المصانع، لبحث طلباتهم و تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي ببورسعيد.

من جانبه، وجه عمرو محمود سعد مدير عام الشكاوي بوزارة الصناعة والتجارة ، الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في قطاع الصناعة ببورسعيد، معربا عن فخره بحجم الصناعة في بورسعيد و جهود المحافظ في تذليل الصعاب للمستثمرين والذين يعدوا أساس النهوض بالصناعة لما لها من اثار على توفير فرص العمل المتعددة والنهوض بالاقتصاد المصري.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة الصناعة لبحث سبل التعاون المشترك IMG-20240103-WA0020 IMG-20240103-WA0015 IMG-20240103-WA0017 IMG-20240103-WA0016 IMG-20240103-WA0019 IMG-20240103-WA0014 IMG-20240103-WA0018 IMG-20240103-WA0013

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة لحماية المصانع و المستثمرين، لافتا إلى أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ، ولكن الوزارة تسعى جاهدة لحل هذه المشكلات وتذليل العقبات، موضحا أنه سيتم آجراء زيارة ميدانية لعدد من المصانع لبحث متطلباتها وتقديم الدعم اللازم.