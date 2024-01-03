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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة ARAMIS لشحن 55 ألف طن كلينكر للسنغال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت موانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقطاع الشمالي، شحن خام الكلينكر والملح والصودا الكاوية. 

وفي هذا الإطار استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة ARAMIS القادمة من ايطاليا لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى السنغال .

كما وصل إلى ميناء شرق بورسعيد السفينة CELESTIAL BWE القادمة من الاسكندرية وذلك لشحن 50 الف طن من خام الكلينكر إلى غانا.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة PETREL S القادمة من حوض البحر المتوسط وذلك لشحن 7500 طن ملح إلى اوكرانيا ، وكان الميناء قد انتهى من شحن السفينة KING VICTOR القادمة من ميناء دمياط بحمولة 5400 طن ملح والتصدير إلى كرواتيا.

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على جانب آخر استقبل  ميناء غرب بورسعيد السفينة BARBAROS HAYRETTIN VARDAL   القادمة من اليونان لشحن 5400 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا .

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن على الأرصفة.

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