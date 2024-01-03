عُقد بحي المناخ في محافظة بورسعيد، لقاء يجمع العميد نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ الجديد و لمياء الجيار رئيس الحي السابق والشرق الحالي مع أسرة الحي عقب حركة تغيير رؤساء الأحياء التي اعتمدها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالعام الجديد ٢٠٢٤.

جاء ذلك كتقليد تتخذه محافظة بورسعيد، إيمانا منها باستكمال مسيرة السادة رؤساء الأحياء للعمل بصالح المواطن، في لفتة طيبة منهم بيوم الوفاء والتكريم للقيادات بالحي بعدما تفانت وأخلصت العطاء من أجل الارتقاء بالعمل في الحي.

وألقت "الجيار" كلمة وجهت فيها الشكر لجميع العاملين بالحي من قيادات ومديري وموظفين وعمال الذين حضروا جميعا لتهنئتها ، وأعربوا عن مشاعرهم الخالصة بالحب والود والتقدير لشخصه مع تمنياتهم له بالتوفيق في منصبها الجديد .

عقب حركة رؤساء الأحياء لقاء يجمع أسرة مناخ بورسعيد برئيسي الحي السابق والجديد FB_IMG_1704278436255 FB_IMG_1704278433786 FB_IMG_1704278430817 FB_IMG_1704278427690 FB_IMG_1704278421882 FB_IMG_1704278419721 FB_IMG_1704278415283 FB_IMG_1704278413190 FB_IMG_1704278411022 FB_IMG_1704278407021

ومن جانبه أعرب "العميد نعمان" رئيس حي المناخ الجديد عن تقديره للجهود التي بذلتها لمياء خلال الفترة القصيرة التي تولت فيها منصب رئيس الحي ، في تطوير ودفع عجلة العمل به وبذل قصاري جهده للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أنها إضافة لأي مكان تعمل به .

وتبادل رئيسي مناخ بورسعيد السابق و الحالي "نعمان" و"الجيار" التهنئة متمنين التوفيق لكل منهما في منصبة الجديد ،وسط حفاوة من الجميع.