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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس المصري يبدى أسفه عن أحداث ستاد برج العرب

صورة المفرج عنهم
صورة المفرج عنهم فى احداث برج العرب

اعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة  كامل أبو علي عن أسفه للأحداث المسيئة التي شهدتها مباراة المصري والإسماعيلي أمس.


وأكد مجلس المصري فى بيان رسمي على رفضه التام لكل السلوكيات السيئة التي ارتكبتها قلة قليلة من جماهير الناديين خلال اللقاء والتي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين الناديين العظيمين باعتبارهما قلعتين من القلاع الوطنية للرياضة المصرية على مدار تاريخها الطويل.


وشدد مجلس إدارة  المصري على أن ما شهده لقاء الأمس من أحداث قام بها بعض الموتورين من جماهير الناديين لم ولن يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين سواء على مستوى مجلس إدارة كلا الناديين أو جماهيرهما الوفية والعظيمة مضرب المثل دوما في التآخي والروح الرياضية.

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وأكد مجلس  المصري على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء تمامًا  وفورًا على كافة السلوكيات المرفوضة التي قد يرتكبها قلة قليلة من جماهير النادي والتي قد تتسبب في الإساءة بأي شكل من الأشكال للقلعة الخضراء وجماهيرها العظيمة وهو الأمر الذي ينتظره النادي المصري أيضًا ليس من إدارة النادي الاسماعيلي فحسب بل من إدارات جميع الأندية المصرية لنبذ العناصر المثيرة للفتنة والشغب من ساحات الرياضة المصرية.
 

المصري أخبار رياضة بورسعيد الرياضة المصرية العلاقات التاريخية ستاد برج العرب مجلس إدارة النادي المصري مباراة المصري والإسماعيلي

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