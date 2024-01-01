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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لحصولهم على شهادة "الأيزو"|محافظ بورسعيد يهنئ بالعاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي بالعاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، العاملين داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، وذلك لمتابعة سير العمل في  تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام  ، و الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ،  و العميد اسلام البهنساوي مدير المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد.

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بالمركز،  بمناسبة حصول مركز التراخيص على شهادة الجودة "الأيزو"، معربا عن فخره بالمركز والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.

 

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز،  كما أشاد بجهود العاملين داخل المركز،  وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها،  وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

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وأكد "محافظ بورسعيد" أن المركز مميكن بنسبة 100%  ،  ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز،  لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

محافظ بورسعيد يلتقي بالعاملين داخل مركز المحال العامة الموحد

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وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد أعلن عن حصول مركز التراخيص على شهادة الجودة "الأيزو" خلال كلمته بالمؤتمر الذى تم عقده فى الديوان العام للمحافظة،  الأسبوع الماضي بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة، على هامش افتتاح وتفقد عدد من المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

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