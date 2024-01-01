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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع بداية 2024.. بورسعيد تشهد أكبر حركة تنقلات لرؤساء الأحياء| تفاصيل

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أكبر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء فى المحافظة مع بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤.

 

وشملت حركة محافظ بورسعيد الإبقاء على رئيسي أحياء الجنوب أحمد زغلف والضواحى سمر الموافي. 

 

كما شملت الحركة ترقية اللواء محمد عامر للعمل مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء وتكليف أحمد بهنساوى رئيس لمدينة بورفؤاد.

 

وأصدر محافظ بورسعيد قرارا بنقل فوزى الوالي رئيس حى الزهور للعمل رئيس لحى العرب و تولي المهندس وليد الدعدع العمل رئيس لحى الزهور.

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كما شملت الحركة نقل لمياء الجيار رئيس حى المناخ للعمل رئيس لحى الشرق بدلا من محمد فواز المنقول للعمل بشأن الأحياء.

 

كما شملت حركة التنقلات لرؤساء أحياء بورسعيد نقل اللواء نعمان من رئاسة حى غرب للعمل رئيس لحى المناخ.

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