رئيس مدينة بورفؤاد: استعدادات مكثفة لاستقبال العام الميلادي الجديد

عقد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعاً موسعاً، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها بحضور عدد من مديري إدارات ديوان مجلس المدينة لمتابعة سير العمل، وذلك لمتابعة استعدادات المدينة العام الميلادي الجديد، لافتاً إلى أن هناك استعدادات مكثفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد خلال الاجتماع، جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المدينة بتكثيف الجهود لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المدينة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجهاً بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال احتفالات المواطنين بالعام الجديد.

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على أهمية التعامل بكل حزم مع جميع أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المدينة، والتزام مرفق المعديات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأكد اللواء محمد عامر أن مدينة بورفؤاد تتزين وجاهزة لاستقبال العام الجديد، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين.

وشدد على تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية للخروج بالمدينة في أبهى صورة خلال احتفالات المواطنين بالعام الجديد.