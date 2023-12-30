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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نظرا لأهمية شارع عزمي.. محافظ بورسعيد يطالب بسرعة إنهاء أعمال التطوير| صور

نظرا لأهمية شارع
نظرا لأهمية شارع عزمي الحيوية محافظ بورسعيد يشدد على الإسراع

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير،  خلال جولتهما الموسعة، اليوم السبت، سير العمل في مشروع انشاء ورصف ورفع كفاءة شارع عزمي من كوبري النصر العائم حتى طريق الشاحنات، وطريقي بحري وقبلي قناة الاتصال 

ورافق المحافظ ورئيس جهاز التعمير خلال الجولة اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، ومحمد فواز رئيس حي الشرق.

نظرا لأهمية شارع عزمي الحيوية محافظ بورسعيد يشدد على الإسراع فى إنهاء الأعمال

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واستمع محافظ بورسعيد و رئيس المركزي للتعمير، الي الموقف التنفيذي في الاعمال حتى الان، حيث أشار المحافظ إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو ربط ميناء بورسعيد بالساحة الخارجية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتسهيل حركة المرور بشارع عزمي.

وأكد أن تطوير شارع عزمي ايضا يراعي عدد من المعايير أهمها مراعاة عدد الحاويات التي تمر من خلال الشارع و مراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل و الملاكي و إقامة مواقف للسيارات والربط بين كوبري عزمي وكوبري الشاحنات وتحقيق الربط المباشر بما يتناسب مع عدد السيارات ويحقق السيولة المرورية.

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وشدد المحافظ على الاسراع في العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام و التيسير على المواطنين في المقام الأول ، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

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