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محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس المركزي للتعمير يتفقدان مشروع إنشاء ورصف وإنارة شارع الحراسات|صور

محافظ بورسعيد ورئيس
محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أعمال تطوير شارع الحراسات من تقاطع شارع  محمد سرحان حتى ٢٣ ديسمبر بطول ٣ كم وعرض ٣٥ م ،  رافقهما خلال الجولة اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

وأكد المحافظ أن  أعمال رفع كفاء وتطوير الشارع الذي يقوم بتنفيذة شركة المقاولون العرب والإشراف من جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد ، تأتي  ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان أعمال إنشاء طريق بوسعيد المنزلة|صور

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مشروعات التعاون

وأشار المحافظ أن الأعمال تتضمن رفع مخلفات بكمية ٣٠ ألف م٣ ، وأعمال كشط و تكسير وطبقة اساس وأسفلت وبردورات وانترلوك و مواسير و عدايات و رفع وخفض مطابق وغرف وتخطيط وعلامات واعمال كهرباء وانارة ، فضلا عن اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية .

محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان مشروع إنشاء ورصف محمد سرحان

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة

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