بورسعيد بين ناصر 1956 والسيسي 2024 في ندوة تثقيفية بالباسلة.. صور

شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد الندوة التى نظمها اعضاء مبادرة بالشباب نقدر برئاسة سماح الجوهرى بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة فى المحافظة برئاسة عبد الفتاح حافظ مدير المديرية فى اطار احتفال بورسعيد بالعيد القومى للمحافظة .

وحملت ندوة مبادرة بالشباب نقدر بمحافظة بورسعيد عنوان (بورسعيد بين ناصر ١٩٥٦ والسيسى ٢٠٢٤ ) بحضور النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب والسيد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقاً .



حاضر من خلال الندوة أبناء بورسعيد الباسلة من أقطاب منتدى الإعلام المصرى الإعلامى إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق ومؤسس منتدى الإعلام المصري ، واللواء الدكتور محمد الغبارى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية .



بالشباب نقدر تحتفل بعيد بورسعيد القومى IMG-20231229-WA0039 IMG-20231229-WA0035 IMG-20231229-WA0034 IMG-20231229-WA0036 IMG-20231229-WA0038 IMG-20231229-WA0031 IMG-20231229-WA0033 IMG-20231229-WA0032 IMG-20231229-WA0028 IMG-20231229-WA0030

بدأت الندوة بكلمة محافظ بورسعيد موجهاً أسمى آيات التقدير والعرفان للضيفين الكريمين موجهاً كلماته للشباب أن يأخذوا من هذه النماذج المشرفة قدوة و يتعلموا منهم معنى الإنتماء ، كما نبههم لخطورة مواقع التواصل الاجتماعى التى تنشر الشائعات وتسعى لهدم الدولة ، وتحدث عن ما بذلته القيادة السياسية من جهود على كافة الأصعدة كان من شأنها تغيير وجه مصر .

وتحدث الإعلامى إبراهيم الصياد عن تشابه نضال بورسعيد فى الماضى ضد العدوان الثلاثي و نضال غزة فى الحاضر فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ، مؤكداً أن منهجية المستعمر واحدة فى كل الأزمنة ، كما تحدث عما قدمه أهالى بورسعيد من دماء للدفاع عن أرضهم و كرامتهم و الزود عن مصر .



ثم أتت كلمة اللواء أ.ح الدكتور محمد الغبارى التى تناول من خلالها مفهوم الأمن القومى و الذى ظهر بوضوح أثناء أحداث ٢٠١١ ، وتحدث عن حروب الجيل الرابع وتأثيرها على عقول الشباب والتى تعد الشائعات من أخطر أدواتها .