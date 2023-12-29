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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد بين ناصر 1956 والسيسي 2024 في ندوة تثقيفية بالباسلة.. صور

بورسعيد بين ناصر
بورسعيد بين ناصر ٥٦ و السيسي ٢٤ ندوة لمبادرة بالشباب تدنقدر

شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد الندوة التى نظمها اعضاء مبادرة بالشباب نقدر برئاسة سماح الجوهرى بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة فى المحافظة برئاسة عبد الفتاح حافظ مدير المديرية فى اطار احتفال بورسعيد  بالعيد القومى للمحافظة .

 

وحملت ندوة مبادرة بالشباب نقدر بمحافظة بورسعيد عنوان (بورسعيد بين ناصر ١٩٥٦ والسيسى ٢٠٢٤ ) بحضور النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب والسيد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقاً .
 

حاضر من خلال الندوة أبناء بورسعيد الباسلة من أقطاب منتدى الإعلام المصرى الإعلامى إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق ومؤسس منتدى الإعلام المصري ، واللواء الدكتور محمد الغبارى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية .
 

بالشباب نقدر تحتفل بعيد بورسعيد القومى

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بدأت الندوة بكلمة محافظ بورسعيد موجهاً أسمى آيات التقدير والعرفان للضيفين الكريمين موجهاً كلماته للشباب أن يأخذوا من هذه النماذج المشرفة قدوة و يتعلموا منهم معنى الإنتماء ، كما نبههم لخطورة مواقع التواصل الاجتماعى التى تنشر الشائعات وتسعى لهدم الدولة ، وتحدث عن ما بذلته القيادة السياسية من جهود على كافة الأصعدة كان من شأنها تغيير وجه مصر .  

وتحدث الإعلامى إبراهيم الصياد عن تشابه نضال بورسعيد فى الماضى ضد العدوان الثلاثي و نضال غزة فى الحاضر فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ، مؤكداً أن منهجية المستعمر واحدة فى كل الأزمنة ، كما تحدث عما قدمه أهالى بورسعيد من دماء للدفاع عن أرضهم و كرامتهم و الزود عن مصر .
 

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ثم أتت كلمة اللواء أ.ح الدكتور محمد الغبارى التى تناول من خلالها مفهوم الأمن القومى و الذى ظهر بوضوح أثناء أحداث ٢٠١١ ، وتحدث عن حروب الجيل الرابع وتأثيرها على عقول الشباب والتى تعد الشائعات من أخطر أدواتها .

 

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