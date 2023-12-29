نائب محافظ بورسعيد: مشروع مجمع الصناعات الثالث يوفر الآف من فرص العمل

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو»، ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرا، رافقه خلالها الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع.

واستمع نائب محافظ بورسعيد للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مصنع مجمع الصناعات الثالث الذي وصل لمراحل متقدمة، وذلك من أجل الاستعداد لافتتاحه.

مجمع الصناعات المغذية فى بورسعيد FB_IMG_1703841064327 FB_IMG_1703841062244 FB_IMG_1703841060146 FB_IMG_1703841057564 FB_IMG_1703841055496 FB_IMG_1703841053255 FB_IMG_1703841051182 FB_IMG_1703841048553

وأكد نائب محافظ بورسعيد أن المجمع سيوفر الآف من فرص العمل لأبناء المحافظة على مختلف الأصعدة، وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة

وأضاف نائب محافظ بورسعيد أن مشروع مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية)، بإجمالي 72 مصنع بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع .