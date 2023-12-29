نائب محافظ بورسعيد: مشروع مجمع الصناعات الثالث يوفر الآف من فرص العمل

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو»، ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرا، رافقه خلالها الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع.
واستمع نائب محافظ بورسعيد للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مصنع مجمع الصناعات الثالث الذي وصل لمراحل متقدمة، وذلك من أجل الاستعداد لافتتاحه.
وأكد نائب محافظ بورسعيد أن المجمع سيوفر الآف من فرص العمل لأبناء المحافظة على مختلف الأصعدة، وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة
وأضاف نائب محافظ بورسعيد أن مشروع مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية)، بإجمالي 72 مصنع بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع .