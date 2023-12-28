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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار فورا | صور

محافظ بورسعيد :رفع
محافظ بورسعيد :رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار فورا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، عن تواصل الجهود المكثفة للأحياء ومدينة بورفؤاد وانتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس غير المستقرة.

محافظ بورسعيد يشدد على رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار فورا

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وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت برفع آثار المياه فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيراً إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في رفع وسحب مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

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ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة، والتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأحياء المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى في إزالة المياه بالشوارع وكافة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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