غرفة ملاحة بورسعيد: نثمن جهود هيئة القناة للحفاظ على انتظام معدلات الملاحة

أكد عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ان الغرفة تثمن جهـود هيئـة قـنـاة الـسـويـس فـي الحـفـاط علـى انتظـام حـركـة الملاحـة فـي الـقـنـاة حـتـى تـؤدي دورها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية، وسط التوترات الإقليمية شديدة التعقيد الحالية .

واعـرب رئيس غرفـة ملاحة بورسعيد عـن ثقتهـا فـي عـدم تـأثر القنـاة ومعـدلات المسـارات بهـا مـمـا يـحـدث فـي مـضـيـق بـاب المندب وعـودة الأمور لطبيعتهـا فـي أقـرب وقـت لا سـيـمـا فـي ظـل الـحـرص على التعامـل بمرونـة واحترافيـة مـع التحـديات الدوليـة والمتغيرات الطارئة على حركة التجارة.

وشدد رئيس غرفـة الملاحـة فى بورسعيد،على أن تحـول بعـض الســـفــن للمـــرور عبـرطـريـق رأس الرجـاء الـصــالح يظـل «نســبة ضــــــيلة مقارنـة بحـجـم السـفــن العــابرة للقنـاة خــلال هـذه الفتـرة، وأن الحركـة منتظمـة وتسـيــر وفــق مـعـدلاتها المتوقعة.

وأكد النائب عادل اللمعى رئيس الغرفـة، أن قـنـاة الـسـويـس هـي الأوفـر فـي الـوقـت مـن طـريـق رأس الرجـاء الصـالح ب9 أيـام إلـى أسـبوعين، لـذلك حققـت عـوائـد قـياسـيـة مـن النقد الأجنبـي عـلـى الـرغـم مـن الأزمـات العالميـة، وبفضـل تـسـع سـنـوات مـن مشــروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق ولا زال تتوالى الجهود.

وأشار رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إلى أن أكبر دليلا علـى ذلـك مـا شـهـدتـه مـن مـرور أكثـر مـن 1.5 مليـار طـن مـن البضـائـع بـإيرادات تصـل إلـى 9.4 مليارات دولار في السنة الماليـة 2023/2022 وهـو أكـبـر دخـل حققتـه القـنـاة فـي تاريخهـا، بمـا يـؤكـد أنـه لا بديل عنهـا فـي خـدمـة حـركـة التجـارة العالميـة، وتجلـي ذلـك مـن قـبـل خـلال أعمـال القرصـنـة فـي 2009 و2010 فـي الصــومال ولـم تـتـأثر فيـه قـنـاة السويس.