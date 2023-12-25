بـ200 كيلو سكر.. سقوط أكبر متلاعب بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع ببورسعيد

تواصل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد بقيادة محمد عوض وكيل الوزارة بالتنسيق مع مباحث تموين المحافظة برئاسة العقيد سهيل الجبالي حملاتها لمجابهة مفتعلى الازمات وضعاف التفوس من التجار راغبي تحقيق التربح على حساب المواطنين

شنت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث تموين بورسعيد حملة مكبرة على احد المخازن بناء على معلومات سرية باستيلاءه على كمية كبيرة من سكر مبادرة تخفيض الأسعار بقصد تحقيق التربح واستغلال حاجة المواطنين .

أراد تحقيق مكسب سريع على حساب المواطنين فسقط فى قبضة تموين بورسعيد FB_IMG_1703491216057 FB_IMG_1703491213702 FB_IMG_1703491211347 FB_IMG_1703491208164

جاءت الحملة استكمال للدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد على أرض الواقع تنفيذ لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون بتوجيه ضربات متتالية، لهؤلاء من عديمي الضمير والباحثين عن المكسب السريع، دون النظر للمواطن البسيط .



وبمداهمة أحد مخازن التوريدات الخاصة بالمواد الغذائية فى بورسعيد ضبط بحوزته كمية تقدر ب 230 كجم من السكر التابع لمبادرة تخفيض الأسعار معبأ داخل أكياس زنه الكيس 1كجم مدون عليه سعر 27 جنية للكيلو دعما من الدولة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم

وتبين أن الكميات التى تم ضبطها من السكر المدعم ( لا يجوز حيازتها أو صرفها ) إلا من خلال الجمعيات الإستهلاكية والمحال التجارية فى بورسعيد و تحت الإشراف الرقابى عليها و بالطرق القانونية .



تم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ عليها وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .